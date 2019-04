Bruno Lage. “Sofremos um golo e não marcámos o nosso”

O treinador do Benfica considera que os encarnados foram “a melhor equipa” no conjunto das duas eliminatórias, mas faltou o golo nas várias oportunidades desperdiçadas.

"No conjunto das duas partidas fomos a melhor equipa, mas infelizmente sofremos o golo que nos dá a desvantagem e não marcámos o nosso. Não foi um jogo bem jogado, ao nível do que temos feito com os outros grandes. Foi muito parado, com muitas faltinhas aqui e acolá. Tive essa noção logo nos primeiros minutos, com o jogo a ter muitas travagens quando ganhávamos a bola e procurávamos sair. Fomos travados constantemente e isso leva a que o jogo seja assim. A primeira parte teve muitas faltas e não teve dinâmica ofensiva”.

Surpreendido com o Sporting?

"Aconteceu o que prevíamos: o Sporting a sair a três, a tentar dar largura ao jogo, condicionando a nossa fase de construção. Foi basicamente isso e até estávamos preparados para tal. No entanto não tivemos capacidade para procurar o espaço interior, porque jogámos contra dois médios e não tivemos capacidade de encontrar e procurar espaços e atacar a linha defensiva. Não tivemos essa capacidade e o jogo fica nisso, muito embrulhado e parado. Não nos permitiu tornar o jogo mais feliz."

Bruno Fernandes decisivo

"Acaba por marcar o golo cá e lá. Faz a diferença nesse sentido. Mas o que fez a diferença para o nosso lado foram as imensas oportunidades que tivemos e não aproveitámos, tanto aqui como na Luz. A do Seferovic com o pé e depois com a cabeça... Depois aquela do Jonas, que é como um penálti que costuma marcar. Não estou a apontar o dedo, mas estou a falar das oportunidades que tivemos. A vantagem do Sporting sai pelo golo que marcaram na nossa casa".

O Sporting venceu 1-0, com golo de Bruno Fernandes, e eliminou o Benfica da Taça de Portugal.