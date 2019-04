Keizer. “Só houve uma equipa que quis vencer, fomos nós"

O treinador do Sporting elogiou os seus jogadores depois da vitória sobre o Benfica.

"Hoje mostrámos carácter. Parabéns para os jogadores, que mostraram a sua raça do princípio ao fim. Hoje só houve uma equipa que quis verdadeiramente vencer, fomos nós. Foi uma exibição muito boa, contra uma equipa também muito boa. Nem todas as equipas podem jogar todas as semanas bem, mas nós tentamos", disse o treinador dos leões à RTP.

"O Bruno [Fernandes] marcou e é muito importante para nós, mas hoje o mais importante foi a equipa. Foi um bom jogo", referiu Marcel Keizer.

Sobre o regresso ao Jamor, Keizer refere que "as emoções estarão lá. Hoje também estavam. O primeiro passo está dado, mas ainda não vencemos nada."

O Sporting venceu o Benfica por 1-0, com um golo de Bruno Fernandes.