Gonçalo Guedes abre caminho à vitória do Valência sobre o Real Madrid

O Real Madrid sofreu, esta quarta-feira, a primeira derrota da nova "era Zidane" e Gonçalo Guedes foi um dos principais culpados. O português abriu caminho à vitória do Valência sobre os madrilenos, por 2-1.

No Mestalla, num jogo em que o Real pegou na bola e o Valência apostou no contra-ataque, Guedes inaugurou o marcador aos 35 minutos, com um belo remate após tabela com Soler, na sequência de um canto.

O Valência ganhou fôlego com o golo e podia ter ampliado a vantagem ainda antes do intervalo, mas não conseguiu voltar a bater Keylor Navas. O segundo golo surgiu aos 83 minutos, num cabeceamento de Garay.

O Real Madrid, ainda que condenado, continuou a tentar e, aos 93 minutos, Karim Benzema marcou de cabeça. Contudo, o golo não teve sequência e a derrota do (ainda) tricampeão da Europa confirmou-se.

Com isto, o Real não aproveita o empate do Barcelona, em Villarreal, e continua a 13 pontos do líder. Além disso, deixa fugir o Atlético de Madrid, que abre a diferença entre os rivais da capital para cinco pontos.

Outros resultados



Atlético Bilbau 3-2 Levante

Eibar 2-1 Rayo Vallecano



Huesca 3-3 Celta de Vigo