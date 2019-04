Manchester City recupera a liderança da Premier League

O Manchester City recuperou a liderança da Premier League, esta quarta-feira, com uma vitória, na receção ao Cardiff, por 2-0.

Com Bernardo Silva no banco o jogo inteiro, a equipa de Pep Guardiola abriu as hostilidades logo aos seis minutos de jogo, por intermédio de Kevin De Bruyne. Ao minuto 44, ainda antes do intervalo, Leroy Sané fechou as contas, num jogo em que o City teve 79% de posse de bola e fez 23 remates (10 à baliza) contra apenas três (um no alvo) do Cardiff.

Esta vitória permite ao City adiantar-se ao Liverpool na liderança da tabela classificativa da Liga inglesa, com 80 pontos, contra 79 dos "reds".

Tottenham estreia estádio com vitória



O Tottenham celebrou o primeiro jogo no novo estádio, que substituiu o White Heart Lane, com um triunfo sobre o Crystal Palace, por 2-0.

Heung-Min Son marcou o primeiro golo de sempre do novo recinto, aos 55 minutos, e Christian Erikssen marcou o segundo, ao minuto 80.

Resultado que lança o Tottenham, de volta provisória, para o pódio, com 64 pontos, mais um que o Arsenal, que é quarto, com menos um jogo.

Chelsea mantém perseguição ao pódio



O Chelsea variou em relação aos rivais e, em vez da diferença por dois golos, derrotou o Brighton & Hove Albion, em casa, por 3-0.

Giroud abriu o marcador, ao minuto 38. Aos 60 minutos, Hazard fez o segundo golo e, três minutos depois, Loftus-Cheek completou a goleada.

Este triunfo permite ao Chelsea ultrapassar o Manchester United na quinta posição. Os "blues" somam 64 pontos, mais dois que os "red devils", os mesmos do Arsenal e menos um que o Tottenham.