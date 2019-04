Pedro Mendes derrota Rebocho e continua na luta pela Europa

O Montpellier venceu na receção ao En-Avant Guingamp, esta quarta-feira, por 2-0, em jogo da jornada 30 do campeonato francês.

Com o central português Pedro Mendes no onze, o Montpellier abriu o marcador aos 22 minutos, por Delort, e fechou-o aos 79, com um golo de Ristic. O lateral português Pedro Rebocho foi titular pelo Guimgamp.

Com esta vitória, o Montpellier subiu ao sétimo lugar, com 45 pontos, a quatro do Saint-Étienne, que ocupa o quarto lugar, que dá acesso à fase de grupos Liga Europa. O Guingamp continua no 19.º lugar, com 22 pontos, a oito da linha de água. O PSG lidera tranquilamente, com 80 pontos, mais 20 que o segundo classificado, o Lille.