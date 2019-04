Paulo Fonseca entra a vencer na fase de apuramento do campeão ucraniano

O Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Paulo Fonseca, entrou a vencer, esta quarta-feira, na fase de apuramento do campeão da Ucrânia, ao bater o Oleksandriya, fora, por 0-1.

O único golo da partida foi marcado por Júnio Moraes, aos 12 minutos. O avançado de origem brasileira, melhor marcador da Liga ucraniana, com 17 golos, está no epicentro de uma polémica que envolve a seleção portuguesa. Moraes estreou-se pela seleção da Ucrânia no empate (0-0) frente a Portugal, mas a sua naturalização e consequente utilização terão sido irregulares, o que pode dar os três pontos à equipa das quinas.

Feitas as contas, à falta de nove jornadas, o Shakhtar lidera o campeonato ucraniano com sete pontos de vantagem sobre o Dínamo Kiev, segundo classificado, que ganhou, por 2-3, no reduto do Zorya.