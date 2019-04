COMENTÁRIO DE ​HENRIQUE MONTEIRO

"É preciso combater a corrupção no futebol"

03 abr, 2019 - 20:08

A guerra de palavras no futebol, a contagem do tempo de serviço nas carreiras do Estado, os ordenados dos juízes e a situação política na Argélia são os temas analisados no espaço semanal de comentário de Henrique Monteiro.