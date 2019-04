Penálti ao cair do pano salva Bayern Munique perante equipa da II Liga

O Bayern Munique escapou por pouco, esta quarta-feira, à eliminação nos quartos de final da Taça da Alemanha frente a uma equipa da segunda divisão. Os bávaros precisaram de um penálti de última hora para derrotarem o Heidenheim, na Allianz Arena, por 5-4.

Com Renato Sanches no banco o jogo inteiro, o Bayern marcou logo aos 15 minutos, por Goretzka, mas a expulsão de Sule, aos 15, complicou a tarefa. O Heidenheim operou a reviravolta com golos de Glatzel e Schnatterer, aos minutos 26 e 39, e foi para o intervalo a vencer por 1-2.

Niko Kovac tirou James Rodríguez e Rafinha ao intervalo e fez entrar Coman e Lewandowski. O polaco fez a diferença: ao minuto 53, assistiu Muller para o empate e, dois minutos depois, marcou o golo da reviravolta. Aos 65 minutos, Gnabry tranquilizou o Bayern com o 4-2.

Porém, a história do jogo ainda não terminara. Em quatro minutos, aos 74 e 77, Glatzel marcou dois golos - o segundo, que completou o "hat-trick", de grande penalidade - e conduziu o Heidenheim ao empate.

No entanto, quem tem Lewandowski arrisca-se a ganhar qualquer jogo. Aos 84 minutos, Marnon-Thomas Busch tocou a bola com a mão na área e, na conversão do penálti, o ponta-de-lança do Bayern não perdoou.