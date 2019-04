Bombeiros não encontraram ocupantes do carro que caiu ao rio Vouga

O carro que foi visto esta quarta-feira a afundar-se no rio Vouga, em Cacia, no concelho de Aveiro, não tinha ocupantes no seu interior, disse fonte dos Bombeiros.

As autoridades retiraram o carro da água cerca das 18h45, tendo chegado à conclusão de que não estava ninguém dentro da viatura, disse o comandante dos Bombeiros Novos, Ricardo Fradique.

Uma equipa de mergulhadores dos Bombeiros Novos também esteve no local a fazer buscas para localizar eventuais ocupantes da viatura, sem sucesso.

A situação foi classificada inicialmente como um acidente, mas as autoridades não colocam de parte outras hipóteses, estando a investigar o que se terá passado.

O alerta foi dado cerca das 16h45, para um despiste de um veículo que caiu à água, numa estrada de acesso a campos agrícolas, situada nas traseiras da fábrica Navigator Company.

Para o local foram mobilizados 11 operacionais e cinco viaturas dos Bombeiros Novos e da GNR.

[Notícia atualizada às 19:35]