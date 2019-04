Hoffenheim marca encontro com o FC Porto nas meias-finais da Youth League

A equipa de sub-19 do FC Porto já tem adversário para as meias-finais da Youth League. É o Hoffenheim, que esta quarta-feira recebeu e bateu o Real Madrid, por 4-2, no último jogo dos quartos de final da prova.

O encontro teve 20 minutos iniciais agitados, com três golos. Geschwill adiantou os alemães aos nove minutos e Stojilkovic ampliou, quatro minutos depois. No entanto, ao minuto 18, Alberto reduziu para o Real.

Na segunda parte, os golos tardaram. Aos 74 minutos, o suplente Linsbichler, que tinha entrado cinco minutos antes, fez o 3-1 do Hoffenheim e pareceu com a discussão. Contudo, ao minuto 85, Ruiz voltou a encurtar a distância para um golo e o Real Madrid acreditou. Até que apareceu novamente Linsbichler, a "bisar" para o 4-2 final.

O Hoffenheim marcou encontro com o FC Porto para o dia 26 de abril, em Nyon, nas meias-finais da "final four" da Youth League. Na outra meia-final, defrontam-se Barcelona e Chelsea, que esta quarta-feira eliminou o Dínamo Zagreb, nas grandes penalidades, após igualdade a dois golos.