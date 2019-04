FC Porto segura neto de campeão europeu de 1987

O FC Porto anunciou, esta quarta-feira, a renovação de contrato de Afonso Sousa, médio da equipa de sub-19 e neto de António Sousa, que se sagrou campeão europeu pelos dragões em 1987.

No site oficial, o clube portista revelou que Afonso Sousa, de 18 anos, assinou novo contrato até 30 de junho de 2021. Nos escalões de formação do FC Porto desde 2013, o médio contribuiu para o apuramento dos sub-19 para a "final four" da Youth League, pelo segundo ano consecutivo.

Em declarações ao site do clube, Afonso Sousa mostrou-se "muito orgulhoso" pela formação e garantiu que espera "continuar por muitos mais anos, ser feliz e conquistar muitos títulos no FC Porto". O sonho do médio é "chegar ao mais alto nível para poder conquistar títulos".

O facto de ser avô de Afonso Sousa, campeão europeu de 1987, e de Ricardo Sousa, que também representou o FC Porto, é motivo de "muito orgulho" para Afonso. Contudo, o médio quer "fazer o seu trajeto".



"Cresci com eles, sigo os conselhos deles mas quero fazer a minha carreira e alcançar os meus objetivos", assegurou o jogador de 18 anos.