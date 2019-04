João Domingues chega aos oitavos de final em Alicante sem perder um único "set"

João Domingues garantiu, esta quarta-feira, o apuramento para os oitavos de final do Challenger de Alicante, em Espanha, após bater o campeão da última edição do Portugal Open, o argentino Carlos Berlocq.

O número três do ténis português, 232.º do "ranking" ATP, chega a esta fase sem ter perdido um único "set", até agora. Para derrotar Berlocq, 147.º do mundo e 10.º cabeça-de-série do torneio, precisou apenas de 1h24. João Domingues venceu em dois parciais, por duplo 6-4.

Nos "oitavos", João Domingues terá pela frente o vencedor do duelo entre o espanhol Carlos Alcaraz Garfia, de 15 anos, e o checo Lukas Rosol, número 132 do "ranking" ATP e oitavo cabeça-de-série.

Carlos Berlocq venceu o Portugal Open, no Jamor, em 2014. A partir de 2015, passou a realizar-se o Estoril Open, no Clube de Ténis do Estoril. A próxima edição do torneio terá lugar a partir de 27 de abril.