Vitória de Guimarães renova com miúdo da equipa B e põe-lhe etiqueta de 20 milhões

O Vitória de Guimarães anunciou, esta quarta-feira, a renovação de contrato de Edmond Tapsoba, defesa-central burquinense da equipa B.

O clube revelou que Tapsoba, de 20 anos, estendeu o vínculo até 2022 e ficou com cláusula de rescisão de 20 milhões de euros.

Tapsoba, que chegou a Guimarães em 2017/18, leva cinco golos em 24 jogos pela equipa B do Vitória e tem marcado presença assídua nos treinos da equipa principal. Segundo o "Guimarães Digital", o central do Burkina Faso deverá fazer parte do plantel principal na próxima época.