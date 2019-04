"Não temos dúvidas nenhumas: Portugal estaria muito mais inseguro sem a NATO"

Apesar da idade avançada, acha que a Aliança tem sabido manter-se jovem?

A NATO reinventou-se várias vezes ao longo dos anos e essa é uma boa fórmula para se manter jovem. As atividades da Aliança de hoje já têm muito pouco a ver com aquilo que imaginaram os fundadores há 70 anos e, portanto, o desafio é precisamente o de continuar a reinventar-se para corresponder à forma como o mundo está a mudar à sua volta.

Quais são então os desafios que a NATO enfrenta atualmente?

Diria que há aqui quatro ou cinco desafios que vão determinar a forma como é que a Aliança se vai apresentar ao mundo quando tiver 80 anos.

O primeiro é o de estreitar os laços transatlânticos. É importante reforçar a solidez do arco transatlântico. Em segundo lugar, é preciso que encontre o equilíbrio e um relacionamento mais profícuo com a União Europeia, que está neste momento a investir no pilar da Defesa – o que, no fundo, corresponde ao desejo dos EUA.

O terceiro desafio diria que é o de manter a liderança tecnológica e em quarto lugar é importante que a NATO mantenha a sua perspetiva de 360 graus.