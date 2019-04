Luís Filipe Vieira apela à aposta na formação e à redução do número de emprestados

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, acredita que os responsáveis do futebol português devem defender a aposta na formação e a aposta no jovem jogador jovem português, procurando diminuir a carga de empréstimos, à imagem, alega, do que o clube que lidera tem feito.

No âmbito das Jornadas Anuais da Liga, no Estádio da Luz, esta quarta-feira, Vieira vincou que este "é um momento importante fazer a súmula de um ano de trabalho", em que espera que a "prioridade tenha sido a defesa do futebol português".

"Há duas coisas que o Benfica defende, assim como a maioria das pessoas aqui, que é a aposta na formação e a proteção do jovem jogador português. Temos uma grande aposta na formação, o Benfica é um dos maiores exemplos da formação em termos europeus, e temos de nos aproximar do modelo de inscrições da UEFA, assim como na questão dos emprestados, pois não podemos bloquear a aposta no futebol português", argumentou o presidente do Benfica.

Na cerimónia das Jornadas Anuais da Liga, Luís Filipe Vieira recebeu uma medalha comemorativa dos 115 anos de história do Benfica, da mão do presidente da Liga Portugal, Pedro Proença. Em troca, ofereceu uma lembrança a Proença por esse marco.