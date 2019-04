Frederico Silva dá luta, mas é eliminado por antigo "top-30" em Sophia Antipolis

O tenista português Frederico Silva foi eliminado, esta quarta-feira, na segunda ronda do Challenger de Sophia Antipolis, em França.

O número seis nacional, 334.º classificado do "ranking" ATP, caiu perante o sérvio Filip Krajinovic, número 109 da tabela. Embora fosse "qualifier", Frederico Silva venceu o primeiro "set" e deu luta ao quinto cabeça-de-série do torneio, que em abril do ano passado era o número 26 do mundo. Krajinovic venceu em três "sets", pelos parciais de 5-7, 6-4 e 6-2.

Termina, assim, a participação portuguesa no Challenger francês.