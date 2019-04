É apreciador de queijo? Experimente dar-lhe música

Um grupo de investigadores da Universidade de Artes de Berna (Bern University of the Arts), na Suíça, descobriu que as ondas sonoras podem afetar o sabor dos queijos.

Durante a experiência, foram tocados vários estilos musicais, com padrões sonoros diferentes, nas proximidades de nove pedaços de queijo distintos. Num período de 24 horas, foram tocadas cinco músicas populares e quatro de outros géneros. O sabor dos alimentos sujeitos às diferentes ondas sonoras ficou mais brando e frutado e os pedaços de queijo perto dos quais foi tocado hip hop apresentaram um cheiro e sabor mais fortes, revela Bern Wampfler, que liderou a investigação. Este efeito pode ser explicado pelo facto de o sabor e a formação do queijo resultarem da ação de bactérias, que podem ser influenciadas por fatores como a humidade, a temperatura, sons e ultrassons (frequência superior aos limites dos sons que o ouvido humano consegue detetar). O estudo espoletou a curiosidade de outras universidades, como a Universidade de Ciências Aplicadas de Zurique (ZHAW Zurich University of Applied Sciences), localizada em Winterthur, comuna na Suíça, onde outros investigadores estudaram o trabalho da equipa de Wampfler e confirmaram os resultados através de um teste cego. O trabalho da Universidade de Berna surge no âmbito de uma investigação mais abrangente sobre os efeitos de ondas sonoras em reações químicas, uma área científica denominada de “sonoquímica”. Depois dos testes cegos com degustadores profissionais de queijo, falta agora confirmar os resultados através de análises bioquímicas. Em Portugal, e de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), são produzidas cerca de 80 mil toneladas de queijo todos os anos, o que dá uma média de 10 quilos por cada consumidor.