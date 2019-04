Alex Telles evolui para treino condicionado no regresso ao trabalho do FC Porto

O FC Porto voltou aos treinos, esta quarta-feira, no arranque da preparação para o dérbi portuense frente ao Boavista, sem três jogadores, ausentes por lesão, mas com a evolução de Alex Telles para treino condicionado.

No boletim clínico continuam a figurar os nomes de Aboubakar (treino integrado condicionado), Alex Telles (tratamento e treino condicionado) e Marius (tratamento). O lateral-esquerdo brasileiro, que se lesionou no sábado, ao marcar um penálti frente ao Braga, evoluiu para treino condicionado, depois de apenas ter realizado tratamento nos primeiros dias da lesão.

O resto do grupo trabalho normalmente, horas após o empate a uma bola, em Braga, que valeu a qualificação para a final da Taça de Portugal.

Os dragões voltam a treinar na quinta-feira, às 11h00. O FC Porto-Boavista tem pontapé de saída marcado para sexta-feira, às 20h30, no Estádio do Dragão, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.