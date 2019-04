Hugo Almeida: "Continuamos a acreditar e a lutar pela subida de divisão"

Hugo Almeida, avançado da Académica, diz que o clube de Coimbra vai continuar a lutar pelo regresso à I Liga, apesar da derrota em Arouca na última jornada, que permitiu ao Famalicão distanciar-se no segundo lugar da tabela.

"Passámos de dois para cinco pontos de distância, mas continuamos com o mesmo ânimo. Claro que ainda continuamos a acreditar e mantemos a mesma vontade. Já estávamos mortos e agora estamos a lutar pela subida", começou por dizer, em conferência de imprensa.

João Alves, que assumiu o comando da equipa em outubro, depois da saída de Carlos Pinto, tirou a Académica dos lugares de despromoção e está apenas a cinco pontos de um lugar de subida. Na próxima jornada, a "briosa" recebe o FC Porto B, equipa que merece elogios do experiente goleador português

"As equipas B são as que praticam melhor futebol. Não têm muito a perder e têm muita qualidade. É uma grande equipa, que vem para ganhar".

Regresso a Portugal foi "aposta ganha"

Hugo Almeida regressou este ano a Portugal, depois de uma longa carreira internacional, com passagens pelo Werder Bremen, Besiktas, Cesena, Krasnodar, Anzhi, Hannover, AEk de Atenas e Hajduk Split. O antigo internacional português de 34 anos diz estar satisfeito com a sua decisão.

"Foi uma aposta ganha. Sou acarinhado pela equipa e pela direção. Tenho-me sentido super bem dentro de campo. Confio e tenho muito orgulho neste grupo, por tudo o que passámos nestes meses", rematou.

Esta temporada, Hugo Almeida leva nove golos apontados em 17 jogos disputados. A Académica está em terceiro lugar da II Liga, com 46 pontos, a cinco do Famalicão, segundo classificado. Paços de Ferreira lidera a classificação com 60 pontos.