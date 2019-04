Juiz vai decidir se homem pode ter relações com mulher com deficiência cognitiva

Um juiz britânico vai decidir se um homem inglês pode, ou não, continuar a ter relações sexuais com a sua mulher, que tem uma deficiência cognitiva degenerativa.

Os serviços sociais britânicos pediram ao Tribunal de Proteção – que tem jurisdição sobre casos de pessoas que não têm a capacidade de tomar decisões autónomas – que emita uma sentença que proíba o homem em causa de ter relações com a mulher, pois consideram que ela já não tem capacidade de consentir.

O homem, que tal como a sua mulher não foi identificado, está disponível a assumir um compromisso juridicamente vinculativo, de se abster de ter relações com a mulher, mas o juiz disse que o quer analisar o caso e todas as provas com todo o cuidado.

Segundo o juiz Hayden, para além da dificuldade de garantir o cumprimento de tal ordem, a sua violação poderia acarretar uma pena de prisão. Descrevendo as relações entre marido e mulher como “um direito humano fundamental”, o juiz disse que o marido tem pelo menos o direito a que o caso seja devidamente discutido, negando-se assim a emitir de imediato qualquer sentença e abrindo as portas para uma audiência mais aprofundada.

O caso está a gerar alguma polémica dentro e fora do Reino Unido, com críticos a sugerir que as palavras do juiz justificam e dão cobertura legal à violação dentro do casamento. Contudo, o juiz Hayden não disse, nos seus comentários, que o marido poderia continuar a ter relações com a sua mulher, mesmo sem o consentimento legalmente válido dela, mas apenas que o caso merece ser devidamente escrutinado para se poder avaliar se a mulher está, de facto, em condições de manifestar consentimento, ou não.