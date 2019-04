Sérgio: "Não me deixam sentar no banco por ser um treinador que vive de forma apaixonada"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, lamentou o castigo do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que o proibirá de estar no banco de suplentes na sexta-feira, no dérbi contra o Boavista. Numa publicação nas redes sociais, o técnico portista diz que foi castigado "por viver a sua equipa de forma apaixonada":

"Três anos depois, estamos de volta à final. 25 de maio, mar azul no Jamor. Agora, foco no principal objetivo, na sexta-feira. Não me deixam sentar no banco por ser um treinador quevive a sua equipa de forma apaixonada, mas conto com todos a gritar tão alto quanto eu a puxar pelo nosso FC Porto", pode ler-se.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) puniu Sérgio Conceição com oito dias de suspensão. O castigo é apenas contabilizado a partir do dia seguinte à notificação do mesmo e, por isso, Sérgio ainda pôde estar no banco contra o Braga, na partida da Taça de Portugal, na quarta-feira.

Em causa está um incidente ocorrido no final do encontro com o Braga para o campeonato. De acordo com o relatório do delegado da Liga, Sérgio Conceição insultou um adepto. Beneficia, no entanto, da atenuante de ter sido provocado, o que se traduz na pena mínima prevista para este tipo de infrações.

O Boavista também não terá treinador no banco para o dérbi. Lito Vidigal foi castigo por um jogo, na sequência da expulsão da última jornada, contra o Belenenses.

O dérbi do Porto, que abre a jornada 28, está marcado para sexta-feira, às 20h30, no Estádio do Dragão. O FC Porto-Boavista terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.