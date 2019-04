Ristovski comenta castigo. "Algumas coisas não dependem de nós"

Ristovski recorreu às redes sociais para comentar a sua suspensão, que o retira das opções para o dérbi desta quarta-feira frente ao Benfica, depois de ter visto o seu castigo mantido pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

"Expulsão confirmada. Mais uma vez ficou demonstrado que algumas coisas não dependem de nós. Sempre força Sporting" , escreveu o lateral macedónio.

O Pleno do Conselho de Disciplina (CD) chumbou o recurso apresentado pelo Sporting, que defendia que a entrada de Ristovski sobre Niltinho, no jogo contra o Chaves, não colocou em risco a integridade física do adversário. O Sporting foi notificado da decisão final do Conselho de Disciplina por volta das 12h00.

O órgão ouviu Manuel Mota, árbitro da partida, assim como Vasco Santos, videoárbitro, que se mantiveram unânimes em relação à decisão da expulsão. Como é habitual, quando os árbitros continuam com o mesmo parecer em relação ao lance analisado, o Conselho de Disciplina mantém a decisão da equipa de arbitragem.

Em causa estava a utilização do lateral direito esta quarta-feira, na partida decisiva da Taça de Portugal contra o Benfica. Ristovski integrou a lista de 19 convocados de Marcel Keizer, mas terá de dar lugar a Bruno Gaspar, que também figura entre os escolhidos.

O Sporting-Benfica tem pontapé de saída marcado quarta-feira, às 20h45, no Estádio de Alvalade, jogo a contar para a segunda mão da meia final da Taça de Portugal. A primeira mão terminou com a vitória das águias por 2-1. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.