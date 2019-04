Beto fala numa "decisão embaraçosa" de manter o castigo a Ristovski

Beto Severo, team-manager do Sporting, fala numa decisão "embaraçosa" do Conselho de Disciplina em não despenalizar Ristovski pela expulsão em Chaves, retirando o lateral macedónio das opções para o jogo contra o Benfica, a contar para a Taça de Portugal.

Numa curta declaração à porta da Academia de Alcochete, Beto comentou o castigo aplicado a Ristovski: "Não sei o que é mais embaraçoso para o futebol português, se é a não despenalização do Ristovski, se o critério disciplinar do árbitro três dias depois do jogo em Chaves".

O dirigente leonino não teve problemas em dizer que "não está contente" por não ter Ristovski.

O Pleno do Conselho de Disciplina chumbou o recurso apresentado pelos leões, que defendiam que a entrada de Ristovski sobre Niltinho, no jogo contra o Chaves, não colocou em risco a integridade física do adversário. O Sporting foi notificado da decisão final por volta das 12h00.

O órgão ouviu Manuel Mota, árbitro da partida, assim como Vasco Santos, videoárbitro, que se mantiveram unânimes em relação à decisão da expulsão. Como é habitual, quando os árbitros continuam com o mesmo parecer em relação ao lance analisado, o Conselho de Disciplina mantém a decisão da equipa de arbitragem.

Ristovski viu o cartão vermelho direto aos 88 minutos do jogo frente ao Chaves, no sábado, por uma entrada dura sobre Niltinho, lance que Manuel Mota observou as imagens, no estádio, após indicação do videoárbitro, Vasco Santos. O Conselho de Disciplina castigou o macedónio com um jogo de castigo na terça-feira, às 17h15, decisão que o Sporting recorreu de imediato, apenas 12 minutos depois.

Em causa estava a utilização do lateral direito esta quarta-feira, na partida decisiva da Taça de Portugal contra o Benfica. Ristovski integrou a lista de 19 convocados de Marcel Keizer, mas terá de dar lugar a Bruno Gaspar, que também figura entre os escolhidos.

O Sporting-Benfica tem pontapé de saída marcado quarta-feira, às 20h45, no Estádio de Alvalade, jogo a contar para a segunda mão da meia final da Taça de Portugal. A primeira mão terminou com a vitória das águias por 2-1. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.