Morada efetiva dos deputados passa a ser a do Cartão de Cidadão

O Parlamento decidiu esta quarta-feira que a residência efetiva do deputado deve corresponder à que é declarada no Cartão de Cidadão.

Na reunião de conferência de líderes desta manhã, ficou também decidido que o subsídio de apoio à atividade do deputado no círculo eleitoral passará a ser sujeito a IRS, ou seja, passa a ser tributado.

Em relação a deslocações por avião, como é o caso dos deputados das regiões autónomas, cada deputado no início da sessão legislativa pode optar pelo meio de transporte que entender.

Em relação aos deputados do continente e que se deslocam no continente, se viajarem de avião não poderão receber um subsídio superior àquele que resulte do uso de meio de transporte terrestre, seja automóvel particular, autocarro ou comboio.

Ficou ainda estabelecida uma norma que obriga os deputados a fazer prova das suas deslocações para o trabalho efetivo na Assembleia da República, como explica Jorge Lacão, porta-voz do grupo de trabalho que discutiu esta questão.

“A condição da perceção dos abonos para o transporte relativo ao trabalho efetivo na Assembleia depende da confirmação da efetividade da deslocação, e no caso do meio de transporte terrestre individual, quando os deputados se deslocarem mais do que um na mesma viatura individual, essa declaração também deve ser feita para efeitos do acerto do valor do abono a atribuir”, explica.

Jorge Lacão só não esclarece se estas decisões consensualizadas na conferência de líderes extraordinária desta quarta-feira serão totalmente pacíficas entre os 230 deputados à Assembleia da República, sendo certo que esta questão gerou uma acesa discussão na última reunião do grupo parlamentar do PS.