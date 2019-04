"Meia final está em aberto, vai ser um grande dérbi entre eternos rivais"

Um "grande dérbi entre eternos rivais". Esta é a expectativa de José Dominguez, antigo jogador do Benfica e Sporting, e Álvaro Magalhães, atual treinador do Farense e antigo adjunto das águias, em declarações a Bola Branca. Álvaro Magalhães acredita que o Benfica é favorito e pode mesmo voltar a vencer em Alvalade, como fez no jogo para o campeonato:

"O Benfica tem vantagem. Ganhou em casa e quer outro resultado igual para chegar à final. Estão num momento muito bom, é uma equipa bem orientada e estão com muita confiança. Mas não deixa de ser um jogo complicado e difícil de prever quem ganha. Mas acho que o Benfica pode ir a Alvalade ganhar novamente", começou por dizer.

Já José Dominguez, formado no Benfica e também antigo jogador e treinador da equipa do Sporting, acredita que a eliminatória "está em aberto", destaca a importância da competição para os leões, e olha para o cansaço acumulado do lado do Benfica como fator de favoritismo para o Sporting:

"É um grande dérbi, numa meia final, e está tudo em aberto. É uma possibilidade para o Sporting conquistar um segundo troféu, o que seria bom para a estrutura do clube e até para os investidores. Vai ser um jogo importante, o Benfica vem de um grande momento, mas com uma grande carga competitiva, o que também pode dar algma vantagem ao Sporting. Vai ser uma luta pela final entre dois eternos rivais", reiterou.

No Sporting, Bas Dost é a grande baixa para o dérbi. O avançado não recuperou da lesão no joelho e ficou fora dos convocados, uma baixa de peso, considera Dominguez: "A ausência de um goleador das suas características faz sempre mossa. Arrasta coberturas e pode ser sacrificado, mas abre sempre espaços para quem vem para trás, por exemplo para o Bruno Fernandes".

Já Álvaro Magalhães preferiu não arriscar num onze inicial encarnado, uma previsão difícil devido à rotação promovida por Bruno Lage: "É difícil pensar num onze base do Benfica. O Bruno Lage tem mudado muito os jogadores e confia em todos. Não se sabe quem são os titulares, porque estão todos com um introsamento fantástico. Os jogadores estão todos preparados para jogar", rematou.

O Sporting-Benfica tem apito inicial marcado para esta quarta-feira, às 20h45, no Estádio de Alvalade. Na primeira mão da meia final, no Estádio da Luz, o Benfica venceu por 2-1. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.