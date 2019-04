Saiba quais são as séries mais apetecíveis para os hackers (para além da Guerra dos Tronos)

As séries mais populares do momento não são só muito cobiçadas pelos internautas: também são as preferidas dos hackers que querem espalhar software nocivo e mal intencionado. O 'top' de séries mais usadas para fins maliciosos é liderado pela "Guerra dos Tronos", que partilha o pódio com "The Walking Dead" e "Arrow".

Só "Game of Thrones", que regressa este mês, foi responsável por 17% de todo o conteúdo malicioso pirateado entre 2017 e 2018, segundo confirma uma investigação realizada pela empresa de cibersegurança Kaspersky Lab: mais de 20 mil pessoas foram atacadas ao tentar assistir ilegalmente a esta série da HBO. Os dados são ainda mais surpreendentes se relembrarmos que, o ano passado, não houve sequer episódios novos lançados...

"The Walking Dead" e "Arrow", por sua vez, foram usadas para atacar mais de 18 mil e 12 mil pessoas, respetivamente.

Os primeiros e últimos episódios destas séries são, em geral, os mais arriscados pois atraem mais espectadores e, por consequência, mais hackers.

"Os hackers costumam explorar a fidelidade e a falta de paciência das pessoas, prometendo material novíssimo para download, mas que, na realidade, se trata de uma ciberameaça", explica a empresa, que pretende aproveitar o regresso de "A Guerra dos Tronos" aos ecrãs para avisar os utilizadores dos perigos escondidos dos downloads ilegais.

Para evitar tornar-se vítima de programas maliciosos disfarçados de séries, a empresa de cibersegurança aconselha que os utilizadores usem serviços legítimos para assistir em streaming ou descarregar episódios, prestem atenção à autenticidade do site onde se encontram e à extensão do arquivo descarregado (para confirmar que se trata de um ficheiro de vídeo); não clicar em links suspeitos e nunca se esquecer de ter o antivírus atualizado são também passos importantes.

No relatório "A Guerra das Ameaças: Como os cibercriminosos usam séries de TV populares para espalhar malware", foram analisados diversos ficheiros, partilhados ilegalmente como episódios, entre 2017 e 2018.

A última temporada de "A Guerra dos Tronos" estreia a 15 de abril.