A apreensão estende-se a todas as subregiões. A falta de chuva está a afetar a atividade agrícola em Trás-os-Montes e a deixar preocupados sobretudo os produtores de gado, que temem não conseguir alimentar os animais.

“Isto vai de mal a pior. Os pastos estão secos e os animais já quase não têm que comer no campo”, diz à Renascença Manuel dos Santos.

Com uma exploração de 50 vacas de raça barrosã, no concelho de Montalegre, Manuel dos Santos teme ter de vender os animais se a seca se mantiver. “Não tenho outro remédio que não seja vender algumas vacas, porque o feno e a palha que armazenei não dá para todas”, desabafa, cruzando os braços em atitude de resignação.

Em Chaves, o pastor António Correia guarda as suas 200 ovelhas num terreno onde já não é fácil encontrar vegetação verde. Encostado ao cajado manifesta tristeza e desalento. “Se não chover nos próximos dias estamos perdidos. Elas [as ovelhas] até andam acabrunhadas, porque já não encontram que comer e em casa não tenho nada para lhes dar. Isto está muito mau.”

António vive do rebanho e de uma pensão de 200 euros. Nem quer pensar em vender os animais, mas diz que não terá outro remédio se não houver pastos. “O gado é a minha sobrevivência e, se tiver que me desfazer dele, o que será de mim?” É ele quem responde de imediato à própria pergunta: “Olhe, vou ter que me deitar a pedir para dar de comer à mulher e aos filhos.”

Também os criadores de gado ovino e bovino do Planalto Mirandês estão apreensivos face ao futuro das suas explorações pecuárias.

Andrea Cortinhas, secretária técnica da Associação Nacional de Criadores de Ovinos de Raça Churra Mirandesa (ANCORM), explica à Renascença que, “por esta altura do ano, já deveria ter chovido, as sementeiras estão feitas e os nossos lameiros, que alimentam o gado, não têm erva suficiente”.