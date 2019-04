Conselho de Arbitragem faz participação disciplinar a António Salvador

José Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol, apresentou uma participação ao Conselho de Disciplina, em relação às declarações do presidente do Braga, António Salvador, que afirmou que há "criminosos infiltrados no futebol e na arbitragem", sabe Bola Branca.

Para além da participação, o presidente do CA pede que António Salvador envie indícios, ou provas, de crime no futebol e na arbitragem, para comunicar às autoridades competentes para futura investigação.

A decisão de Fontelas Gomes surge após as declarações polémicas do presidente bracarense, que marcou presença na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, com palavras muito duras em direção à abritragem na partida frente ao FC Porto, que ditou a passagem do emblema portista à final da Taça de Portugal:

"A equipa não merecia que os agentes desportivos se tivessem demitido das suas responsabilidades e tivessem dado a eliminatória como ganha pelo FC Porto. Só assim se percebe estas nomeações do Conselho de Arbitragem. A deputada Ana Gomes disse que há vários criminosos infiltrados na justiça. Eu vou mais longe e digo que no futebol e na arbitragem também. É lamentável isto que vemos ao longo de uma época", disse.