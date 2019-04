Depois das críticas de António Salvador, logo após o empate com o FC Porto, António Marques, presidente da Assembleia Geral da Braga SAD, em entrevista a Bola Branca, aumenta o tom da indignação em relação à arbitragem na eliminação do clube minhoto da Taça de Portugal:

"Parece que há receio de apitar contra o Porto. Aquele lance do Maxi Pereira com o Murilo, que deixa o nosso atleta a sangrar, não acontece nada?” interroga-se o dirigente bracarense para, numa alusão ao mau desempenho de Manuel Mota há pouco dias, para o campeonato, sublinhar que “alguém responsável neste país teria que olhar para o que se passou no Chaves-Sporting”.



Confrontado pela Renascença sobre se a nomeação de Manuel Mota para o decisivo jogo com FC Porto foi descuidada, António Marques responde: “Suponho que sim, mas quem sou eu para dizer isso. Há responsáveis, eles é que sabem; com certeza há algo de racional nestas nomeações. Não me quero ver só a falar do árbitro. Há coincidências a mais quando o Braga está a discutir os primeiros lugares”

Para António Marques houve “coisas estranhas” e as ditas “coincidências” passaram pela Pedreia, neste Braga-FC Porto, a contar para a segunda mão das meias finais da Taça de Portugal:

“O primeiro golo é limpo. Não quero dizer que o árbitro fez de propósito, mas são coincidências. Acompanho o presidente António Salvador quando ele diz que esta coincidências surgem quando o Braga está à porta dos primeiros lugares. Neste jogo, que nem quero comentar, passaram-se coisas estranhas”

O presidente da assembleia geral da SAD do Braga lamenta a forma como o Braga caiu na Taça, tendo sido claramente melhor no jogo da segunda mão e, revela nesta entrevista a Bola Branca, que saiu agastado do estádio, antes mesmo do jogo ter terminado.

“Nem assisti ao jogo todo, a minutos do final fui embora porque estava irritado com o que se estava a passar. Não me parece que haja intenção, que seja ou não de propósito, mas houve falhas. As coisas não correram bem e a coincidência triste e lamentável é que não correm bem quando é o Braga que está em jogo” conclui.