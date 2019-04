Bernardo Silva quer conquistar todos os troféus da temporada

Bernardo Silva, médio do Manchester City, quer fazer o inédito no futebol inglês e vencer todas as provas da temporada: Taça da Liga, já conquistada em janeiro, a FA Cup, Liga dos Campeões e Premier League. Em declarações à Sky Sports, o português mostrou-se confiante no "feito inédito":

"Acho que esse cenário é possível, mas não podemos pensar nos quatro troféus neste momento. Nunca ninguém conseguiu algo assim no futebol inglês e vamos tentar. Sabemos que temos adversários fortes e que será muito difícil. Se não acreditarmos, não vamos conseguir. Podemos ganhar tudo, ou perder tudo, é assim o futebol".

Apesar de se mostrar confiante, Bernardo diz que foco imediato do City não está em todas as competições, mas apenas no jogo que se segue:

"Não pensamos nos quatro troféus agora, só pensamos jogo a jogo, porque só assim poderemos vencer. Agora estamos focados no Cardiff, depois no Brighton e depois pensamos nos três jogos com o Tottenham", rematou.