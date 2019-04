Varandas, Keizer e António Costa recebem primeiro-ministro holandês em Alcochete

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, visitou, esta quarta-feira, a Academia do Sporting, em Alcochete, acompanhado do homólogo português, António Costa, e o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo.

Frederico Varandas, presidente do Sporting, recebeu o primeiro-ministro holandês em Alcochete, seguido de uma visita a um dos relvados do centro de treinos. Marcel Keizer, treinador do Sporting e compatriota de Rutte, esteve presente na visita.

António Costa e Mark Rutte receberam camisolas do Sporting, durante a visita. Os leões disputam esta quarta-feira a qualificação para a final da Taça de Portugal. O Sporting recebe o Benfica, em Alvalade, na segunda mão da eliminatória, às 20h45, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.