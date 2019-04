Westbrook arrasa Lakers e iguala registo de Wilt Chamberlain

Mais um recorde para Westbrook. O base dos Oklahoma City Thunder apontou o segundo duplo triplo-duplo da história da NBA . A marca não era atingida desde Wilt Chamberlain, em 1968, o único a consegui-lo para além de Westbrook.

Westbrook conseguiu o impressionante registo de 20 pontos, 20 ressaltos e 21 assistências na vitória por 119-103, em casa, contra os Los Angeles Lakers.

O base dos OKC, eleito "Most Valuable Player" da NBA em 2016/17, caminha para a terceira temporada consecutiva com um triplo-duplo como média da temporada. Esta época, em 68 jogos disputados, soma, em média, 23 pontos, 10,4 assistências e 11 ressaltos.

Os Oklahoma City Thunder ocupam a oitava posição da conferência oeste, já com um lugar no "play off" garantido, mas ainda na luta pela melhor posição possível na época regular. Os Los Angeles Lakers de LeBron James são, atualmente, a décima melhor equipa a oesta, já sem hipótese de lutar pelo título de campeão.

Outros resultados:

San Antonio Spurs 117-111 Atlanta Hawks

Sacramento Kings 105-130 Houston Rockets

Golden State Warriors 116-102 Denver Nuggets