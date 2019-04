Morreu o socialista e advogado António Manuel Arnaut

O advogado António Manuel Arnaut morreu nesta quarta-feira em Coimbra, aos 59 anos de idade. Segundo a imprensa, António Manuel Arnaut estava doente.

O falecimento ocorre menos de um ano depois da morte do pai, António Arnaut, um dos fundadores do Partido Socialista e criador do Serviço Nacional de Saúde.

Em homenagem ao pai, António Manuel Arnaut ajudou a criar, no início deste ano, em Coimbra, o Observatório de Saúde António Arnaut, que tem como objetivo defender o SNS e resulta de uma mobilização cívica de cidadãos de diferentes quadrantes políticos.

A concelhia de Coimbra do Partido Socialista já reagiu a esta morte.