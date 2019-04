Manchetes azuis e brancas e um olhar para o dérbi

A qualificação do FC Porto para a final da Taça de Portugal e o dérbi entre Sporting e Benfica, para decidir a última vaga, são os principais destaques das capas dos jornais desportivos desta quarta-feira.

O jornal "O Jogo" escreve "Carimbo de Danilo", devido ao golo do médio defensivo que selou a qualificação portista. "Eixo Norte-Sul", diz "A Bola". As críticas à arbitragem por parte de António Salvador, presidente do Braga, no final do jogo, e os erros da equipa de arbitragem são também destaque.

O "Record" dá destaque ao dérbi desta quarta-feira, entre Sporting e Benfica. "O dérbi segundo Jesus", em relação às declarações de Jorge Jesus, antigo treinador dos dois clubes, que fez a antevisão da partida, no Algarve, à margem de uma conferência de treinadores.

O castigo de um jogo à porta fechada para o Vitória de Guimarães, a vitória do Wolverhampton sobre o Manchester United e a qualificação da equipa sub-19 do FC Porto para a "final four" da Youth League são outros temas que merecem destaque nos jornais.