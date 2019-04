Estudo relaciona poluição do ar com surtos psicóticos nos adolescentes

O excesso de poluição no ar aumenta o risco dos adolescentes sofrerem surtos psicóticos, revela um estudo realizado no Reino Unido.

Cientistas do King’s College relacionaram os altos níveis de poluição no ar em Inglaterra e no País de Gales com experiências psicóticas em adolescentes, como ouvir vozes ou paranóias intensas.

O mesmo estudo revela que crianças e adolescentes que moram em cidades têm duas vezes mais de probabilidade de ter surtos psicóticos do que aquelas que vivem em áreas rurais.

"Embora o estudo não tenha demostrado que os poluentes causaram experiências psicóticas nos adolescentes, as conclusões sugerem que a poluição do ar pode ser um fator que contribui para a relação entre a vida na cidade e as experiências psicóticas”, diz Joanne B. Newbury, uma das autoras do artigo publicado na revista JAMA Psychiatry.

Os cientistas analisaram dados de mais de 2.200 crianças britânicas. Cerca de 30% relataram pelo menos um episódio psicótico entre os 12 e os 18 anos.

Ar tóxico diminui esperança de vida

Um outro estudo, publicado esta quarta-feira, revela que a esperança média de vida das crianças que nascem agora será reduzida, em média, 20 meses pelo facto de respirarem ar tóxico.

De acordo com este estudo sobre o estado global do ar (SOGA) em 2019, a esperança média de vida será ainda menor para as crianças do sul da Ásia (menos 30 meses) e da África sub-saariana (menos 24 meses).