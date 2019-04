Ricardinho não contempla deixar o Inter Movistar

Ricardinho coloca de parte a possibilidade de deixar o Inter Movistar, de Espanha. O melhor futsalista do mundo acredita que ainda pode ajudar a equipa espanhola a conquistar mais títulos.

"Sem dúvida que fico no Movistar, 100%. Tenho mais um ano de contrato. Estou a preparar-me para ajudar a ganhar títulos, quero que os nossos adeptos sejam felizes e eu também quero ser feliz aqui", afirmou o internacional português, de 33 anos, em entrevista ao canal televisivo "Teledeporte".

Ricardinho cumpre a sexta época ao serviço do Inter Movistar. Uma temporada que não está a correr tão bem quando os madrilenos esperariam, ao nível do campeonato, em que se encontram em terceiro lugar. Apesar dos resultados pouco satisfatórios, o ala português garantiu que a equipa tem "muita fome de títulos".



O Inter Movistar está na "final four" da Liga dos Campeões de futsal. Os vigentes campeões vão medir forças com o Sporting, nas meias-finais, a 26 de abril. O vencedor jogará com Barcelona ou Kairat, na final, a 28 do mesmo mês, em Almaty, no Cazaquistão.