FC Porto nas meias-finais da Taça de Portugal de andebol

O FC Porto alcançou, esta terça-feira, as meias-finais da Taça de Portugal de andebol, ao vencer na receção ao Belenenses, por 36-26, nos "quartos".

O Belenenses foi para o intervalo na frente (15-16), com preciosa ajuda de Pedro Sequeira. Os dragões conseguiram dar a volta no segundo tempo e cavaram uma vantagem de oito golos que resistiu até final. Sequeira foi o melhor marcador da partida, com nove golos que se revelaram, contudo, insuficientes para contornar a força do FC Porto, que teve em Diogo Branquinho, que marcou sete golos, a figura em maior destaque.

O FC Porto carimbou, assim, passaporte para a "final four" da Taça de Portugal, em que também já se encontram o Póvoa AC e o Águas Santas. Falta descortinar o último apurado, entre Madeira SAD e ABC.