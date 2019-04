António Salvador atira-se aos árbitros: "Decisões demasiado más para serem verdade"

António Salvador, presidente do Braga, criticou a prestação de Manuel Mota, árbitro da partida frente ao FC Porto, na segunda mão da final da Taça de Portugal, assim como a de Rui Oliveira, videoárbitro. O responsável máximo do clube bracarense surgiu na sala de imprensa para uma curta declaração:

"Os jogadores acreditaram que poderíamos conseguir uma noite épica, e a equipa não merecia que os agentes desportivos se tivessem demitido das suas responsabilidades e tivessem dado a eliminatória como ganha pelo FC Porto. Só assim se percebe estas nomeações do Conselho de Arbitragem", começou por dizer.

Salvador nomeou várias situações que considerou mal ajuizadas por Manuel Mota e Rui Oliveira, decisões "demasiado más para serem verdade". "Aos nove minutos, Militão corta a bola com o braço, claramente penálti. Depois, um fora de jogo mal assinalado, que o VAR anula um golo limpo ao FC Porto. Há uma mão do Manafá na área antes do intervalo, mais um penálti por marcar. Maxi deveria ter sido expulso por uma agressão a Murilo, que até ficou a sangrar. Decisões a mais para se errar num só jogo".

O presidente diz que o clube minhoto foi prejudicado em todos os momentos decisivos da atual temporada, e até menciona a equipa B: "São más decisões que já aconteceram no sábado, contra o FC Porto, no domingo na equipa B, na II Liga. Nos momentos decisivos, na Taça da Liga, campeonato e Taça de Portugal, houve sempre erros em prejuízo do Braga. Não sei se iríamos ganhar alguma das provas, mas fomos sempre prejudicados".

"Há criminosos infiltrados no futebol"

António Salvador faz ainda uma citação a Ana Gomes, eurodeputada portuguesa, e aponta para vários criminosos infiltrados no mundo do futebol:

"A deputada Ana Gomes disse que há vários criminosos infiltrados na justiça. Eu vou mais longe e digo que no futebol e na arbitragem também. É lamentável isto que vemos ao longo de uma época".

O Braga está fora da final da Taça de Portugal, depois de ter empatado a uma bola, em casa, frente ao FC Porto, e após a derrota por 3-0 no Estádio do Dragão, na primeira mão da eliminatória da meia final da Taça de Portugal