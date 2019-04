Anthony Lopes falha acesso à final da Taça de França

O Olympique Lyon, do guarda-redes português Anthony Lopes, falhou, esta terça-feira, o acesso à final da Taça de França. A equipa sulista perdeu na receção ao Rennes, nas meias-finais, por 2-3.

O Rennes adiantou-se logo aos 40 minutos, com um golo de Niang, contudo, sete minutos depois, Traoré empatou a contenda. Benjamin Andre voltou a adiantar a equipa visitante ao minuto 55, mas passados 20 minutos o Lyon empatou de novo, por intermédio de um penálti convertido por Dembélé. A resistência do Lyon caiu em definitivo aos 81 minutos, quando Bensebaini fez o golo da vitória do Rennes.

O Rennes fica, assim, à espera de Paris Saint-Germain ou Nantes. As duas equipas encontram-se na quarta-feira, no Parque dos Príncipes, para discutir a segunda vaga na final.