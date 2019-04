"É um jogo de futebol, não o coro". Sérgio não compreende suspensão

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, não compreende os oito dias de suspensão aplicados pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Na "flash interview" da Sport TV, após o empate por 1-1 em Braga, o técnico diz que um jogo de futebol "não é o coro da igreja":

"Estive no autocarro até à última da hora para perceber se poderia vir para o banco. Os insultos são normais, é um jogo de futebol, não é o coro da igreja, um ambiente onde as emoções estão à flor da pele. Não entendo os oito dias de castigo", disse.

Como os dragões foram apenas notificados do castigo esta terça-feira, a contabilização dos oito dias de castigo é feita apenas a partir do dia seguinte à notificação, pelo que Sérgio Conceição pôde estar no banco esta noite, em Braga. Sérgio comentou ainda os insultos de Francisco Seixas da Costa, antigo secretário de Estado dos Assuntos Europeus e embaixador no Brasil e França, que chamou o treinador do FC Porto de "javardo":

"Também não entendo os insultos de pessoas que têm uma grande responsabilidade na nossa sociedade. Tudo isto são tentativas para nos destabilizar, mas não vão conseguir", rematou.

Sérgio vai cumprir oito dias de castigo, até quarta-feira, dia 10 de março, e não estará no banco esta sexta-feira, na receção ao Boavista.