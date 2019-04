Barcelona tropeça em Villarreal em jogo com oito golos

O Barcelona empatou no terreno do Villarreal, esta terça-feira, num jogo que teve oito golos. Os catalães estiveram na frente, permitiram a reviravolta e resgataram o ponto para lá dos 90, apoiando-se em Messi e Suárez para chegar ao 4-4.

Jogo de loucos no Estádio de La Cerámica. O que parecia um passeio para o Barcelona tornou-se um quase pesadelo. Os catalães adiantaram-se bem cedo no marcador, por intermédio de Coutinho, aos 12 minutos, e, quatro minutos depois, Malcom ampliou a vantagem.

Contudo, ao minuto 23, Chukwueze deu esperança ao Villarreal. Crença que se materializaria apenas aos 50 minutos, pelos pés de Ekambi, e que se transformaria em euforia 12 minutos depois, com o golo de Iborra que consumou a reviravolta. Ao minuto 80, Bacca fez o 4-2 e sentenciou a partida. Ou teria sentenciado, num mundo sem Messi e Suárez.

Quando tudo mudou. Outra vez



Ao minuto 86, Alvaro Gonzalez viu o segundo cartão amarelo e deixou o Villarreal com dez. Vantagem numérica que o Barcelona aproveitou da melhor maneira, com Messi como protagonista. Aos 90 minutos, o craque argentino cobrou um livre direto de forma primorosa e reduziu a desvantagem do Barcelona.

No último suspiro da partida, ao terceiro dos três minutos de compensação, Suárez captou uma bola perdida na sequência de um canto, na esquina da área, e desferiu, de primeira, um pontapé fortíssimo e colocado que permitiu ao Barcelona empatar a partida.

Com este deslize, o Barcelona, que soma 70 pontos, dá uma réstia de esperança aos rivais. O Atlético, que ganhou ao Girona, fica a oito pontos e, na sexta-feira, as duas equipas encontram-se em Camp Nou. O Real Madrid, que ainda tem de jogar, está a 13 pontos, podendo reduzir a desvantagem para 10.

Antunes empata na Catalunha



No outro jogo da noite, o Getafe foi empatar ao terreno do Espanhol, por 1-1.

A equipa "azulona", com Antunes a titular, respondeu, com um golo de Angel Rodriguez, ao "tento" inaugural de Borja Iglesias.

O Getafe pode, assim, ser apanhado no quarto lugar pelo Alavés, que tem menos três pontos e menos um jogo. Também pode ver o Valência, que é sexto com menos quatro pontos, ficar a apenas um.