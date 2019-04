Sérgio critica atitude da equipa. "Se pudesse, teria tirado oito jogadores ao intervalo"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, deixou grandes críticas à atitude dos seus jogadores no empate a uma bola frente ao Braga, que deu a qualificação para a final da Taça de Portugal. Em declarações na "flash interview" da Sport TV, Conceição acusou os jogadores de "passear as camisolas do clube":

"Hoje não fomos a equipa que costumamos ser. Pouco agressivos, com dificuldade em ter bola. Viemos a Braga passear as camisolas do FC Porto e não gostei. Ganhámos poucos duelos, sempre a perder na zona frontal. Se pudesse, teria tirado sete ou oito jogadores ao intervalo", começou por criticar.

O treinador do FC Porto não vê como desculpa para a atitude mostrada as sete alterações no onze inicial, face à partida de sábado, também contra o Braga, e admite estar muito desiludido com os jogadores:

"O problema não foi estratégico ou tático. Era preciso outra mentalidade. Já fui jogador e sei que quando estamos a ganhar por 3-0 e com sete mudanças, pode ser normal acontecer, mas não estou satisfeito. Poderíamos ter feito muito mais com este onze inicial. Fico desiludido e frustrado. Quem está no FC Porto tem de ter qualidade e mentalidade forte. Até hoje sempre conseguiram, hoje desiludiram".

Desiludido com a atitude, mas feliz com o Jamor

Em relação ao empate, Sérgio acredita que a sua formação foi superior no conjunto da eliminatória, apesar do 1-1 na Pedreira, e recorda a eliminação na meia final, na temporada passada, frente ao Sporting. "Há que valorizar a passagem. No ano passado achei que fomos melhores que o Sporting e não passámos. Este anos conseguimos e temos de valorizar isso, porque fomos superiores no conjunto dos dois jogos".

Sérgio voltou a não utilizar Brahimi, "por opção própria", e promoveu também a estreia de Mamadou Loum, alteração que explicou: "Senti que o Óliver não estava bem como queria. O Loum entrou porque precisavamos dele, não foi como um prémio ou para o fazer feliz. A equipa precisava de um jogador com as suas características".

O FC Porto garantiu presença na final da Taça de Portugal e espera pelo resultado da segunda mão da outra meia final, entre Sporting e Benfica.