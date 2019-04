Abel: "Fomos muito superiores e a eficácia fez a diferença"

Abel Ferreira, treinador do Braga, elogiou a exibição da sua equipa, que empatou a uma bola, em casa, frente ao FC Porto, e está fora da Taça de Portugal. Aos microfones da Sport TV, o técnico arsenalista fala na pouca eficácia que travou as possibilidade do clube minhoto lutar pela reviravolta:

"Preciso de valorizar o caráter dos meus jogadores. 14 remates e sete oportunidade de golo, a eficácia fez a diferença. Temos crescido a todos os níveis e ficou bem evidente o plano mental que está bem na cabeça dos jogadores. O adversário é o campeão em título, de grande valor, mas hoje fomos muito superiores. Poderíamos ter feito os mesmos golos que o Porto fez no Dragão. Não fomos felizes", começou por dizer.

Abel não comenta o golo anulado ao Braga, no primeiro quarto de hora, e diz que sai de consciência tranquila com a exibição: "Fico com a ideia que este é o caminho certo para crescermos. Sempre a acredita no processo, no projeto, no staff, jogadores e no público. Fizemos de tudo, e a equipa sabe o que faz"

Depois de perder por 3-0, na primeira mão, no Estádio do Dragão, o Braga empatou a uma bola, em casa, com o FC Porto e está fora da Taça de Portugal.