Najway e Ali: os irmãos que estão a revolucionar a moda líbia e são exemplo de empreendedorismo jovem

Ali tem 27 anos e o curso de Informática; Najway, com 25, é licenciada em Design de Moda. São os irmãos Shukri e nasceram em Tripoli, na Líbia.

Por estes dias não têm mãos a medir para contar a sua história de empreendedorismo jovem com sucesso. Há pouco mais de um mês venceram a 1.ª edição dos ARLEM Awards, os prémios da Associação Local e Regional Euro-Mediterrânica, uma organização da União Europeia e dos seus parceiros do Mediterrâneo.

Há três anos, os irmãos criaram a empresa Zimni Jdeed. Ali é o CEO e a criativa é Najway. Foram as suas ideias que lhes valeram um convite para participar na Feira Internacional de Tripoli de 2016. Ali receava as reações mas a verdade é que a aceitação foi boa e receberam muitas encomendas.

Do sonho à realidade, foi um pulinho

Para Najway era muito claro que as roupas das mulheres líbias -- com uma presença cada vez mais forte no mercado de trabalho -- não respondiam às suas necessidades: não eram cómodas e, por vezes, causavam embaraço ao sentar ou levantar.

Para a jovem designer era imperioso tornar os trajes mais práticos mas sem lhes retirar as características tradicionais. A mistura de modernidade e tradição está agora presente em vestidos, capas e casacos, lenços ou até malas e outros acessórios. E também nalgumas peças masculinas. Uma oferta diferente mas que, garante Ali shukri em entrevista à Renascença, “é acessível a grande parte das mulheres, sobretudo da classe média”.

Num vídeo de presentação da empresa premiada nos ARLEM Awards, os irmãos referem o bom ambiente para as mulheres trabalharem. Na entrevista, esclareceram: nem todas as mulheres têm a possibilidade de trabalhar um dia inteiro fora de casa. Por isso, as costureiras têm a possibilidade de fazer algum do trabalho em casa. “É preciso é que as encomendas estejam prontas a tempo e horas”, sublinha Ali Shukri.

A Zimni Jdeed tem atualmente seis costureiras mas o passo seguinte é a montagem de uma linha de produção e aumentar a produtividade e a qualidade dos artigos para responder ao crescente número de encomendas. “E para isso, será necessário contratar mais mulheres e investir na sua qualificação profissional”, refere Ali.

Empreendedorismo dos Shukri deve ser exemplo para outros jovens da região do Mediterrâneo

Ali e Najway Shukri foram apenas dois dos participantes na 4.ª Conferência da União para o Mediterrâneo, sobre “Emprego, Competências e Oportunidades para todos” que decorre até quarta-feira em Cascais. Vieram contar a sua história de sucesso e mostram-se conscientes de que o prémio é importante para eles e para a sua empresa mas também é um incentivo para outros jovens empresários: “ A Líbia é um país com muitas pequenas empresas que, assim, se sentem mais motivadas”.

Também Olgierd Geblewicz, relator do Documento sobre o Empreendedorismo Jovem no Mediterrâneo, que foi apresentado hoje na Conferência, espera que o prémio ARLEM seja um exemplo para todos os países. A primeira edição recebeu 24 candidaturas de vários países e de várias áreas, “todas muito interessantes”, refere Geblewicz. “Estes jovens tiveram apoio das autoridades líbias para avançar com o projeto e ofereceram-lhes formação na área de negócios para cumprirem as formalidades para a constituição da empresa, mas isso raramente acontece”.

E essa é uma realidade que a ARLEM quer mudar. No relatório sobre o Empreendedorismo Jovem no Mediterrâneo constam três categorias de recomendações.

Por um lado, a necessidade das organizações internacionais, como a União Europeia, União para o Mediterrâneo e Nações Unidas reconhecerem o empreendedorismo jovem como fator chave para o desenvolvimento económico na região mediterrânica. É preciso sublinhar que no Norte de África e Médio Oriente, 60% da população tem menos de 30 anos e as taxas de desemprego jovem são muito altas, em geral o triplo das do desemprego a nível geral.

Por outro lado, a organização recomenda à União Europeia a criação de mecanismos de mobilidade de forma dar oportunidade aos jovens do Norte de áfrica e Médio Oriente de fazerem formação de empreendedorismo num dos estados membros. Além disso, defende o estabelecimento de mais instrumentos financeiros e o micro-crédito para apoio à criação e de pequenas e médias empresas.

Para a ARLEM é fundamental que as autoridades locais se envolvam mais nas políticas empresariais , que simplifiquem a legislação e a burocracia, invistam mais em inovação, desenvolvam incubadoras de negócios e promovam a participação das mulheres no mercado de trabalho, na liderança das empresas, na política e na vida social.

Finalmente, é fundamental que as boas práticas sejam amplamente divulgadas.