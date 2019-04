Kean continua a carregar a Juventus na ausência de Ronaldo

Moise Kean está a ser a grande revelação da época, na Juventus. O avançado de 19 anos tem sido o "abono de família" da equipa italiana, na ausência de Cristiano Ronaldo, como demonstrou frente ao Cagliari, esta terça-feira, com um golo que fixou o resultado final.

Sem Cristiano Ronaldo, lesionado, e João Cancelo, que ficou no banco por opção, a Juventus venceu na visita ao Cagliari, por 2-0. O marcador foi inaugurado pelo central Leonardo Bonucci, aos 22 minutos, mas a tranquilidade só chegou quase no fim. E chegou, precisamente, pelos pés de Kean, que fechou as contas ao minuto 85. Foi o quarto golo do jovem avançado nos últimos cinco jogos pelo clube.

Com este resultado, a Juventus cimentou a liderança da Serie A, com 81 pontos em 30 jornadas, mais oito que o Nápoles, que visita o Empoli na quarta-feira.

Milan não arranca



Também esta terça-feira, o AC Milan empatou, a uma bola, na receção à Udinese.

A equipa milanesa adiantou-se aos 44 minutos, com um golo do inevitável Piatek. As "zebrette" empataram ao minuto 65.

Este empate deixa o Milan, em quarto lugar, em 52 pontos, à mercê da Lazio, que soma 48 pontos mas tem menos dois jogos. A equipa "rossonera" pode, ainda, ver o Inter afastar-se: os rivais da cidade têm 53 pontos e ainda vão a Génova, na quarta-feira.