Wolverhampton bate Manchester United e o Fulham diz adeus à Premier League

O Wolverhampton recebeu e bateu o Manchester United, esta terça-feira, por 2-1. A equipa de Nuno Espírito Santo esteve a perder, no entanto, conseguiu a reviravolta, no mesmo dia em que o Fulham ficou sentenciado à despromoção da Premier League.

A "armada portuguesa" do Wolves, que teve Rui Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves, João Moutinho e Diogo Jota no onze, entrou com o pé esquerdo no jogo. O Manchester United, com Diogo Dalot a titular, abriu o marcador aos 13 minutos, por intermédio de Scott McTominay. Contudo, 12 minutos depois, Jota empatou.

Na segunda parte, a tarefa do Wolves ficou facilitada, com a expulsão de Ashley Young, por acumulação de amarelos, mas o jogo manteve-se equilibrado. Ao minuto 77, já depois de Jota ter reclamado uma grande penalidade, Neves abriu na esquerda, em Jonny, que cruzou para a área e, após muita atrapalhação de ambos os lados, Chris Smalling empurrou a bola para a própria baliza.

Nuno e companhia fizeram história, uma vez que esta foi a primeira vez, desde a época 1979/80, que o Wolves derrotou o United por duas vezes numa só temporada. O outro triunfo foi para a Taça de Inglaterra, pelo mesmo resultado, e apurou a equipa do centro de Inglaterra para as meias-finais.

O Wolves consolidou, assim, o sétimo lugar da Premier League, com 47 pontos, mais um que o Watford, oitavo classificado. O United falhou a oportunidade de ultrapassar, à condição, o Arsenal, o terceiro lugar, e pode descer para sexto, por troca com o Chelsea.

Fulham diz adeus, um ano depois



Também esta terça-feira, o recém-promovido Fulham foi goleado, por 4-1, no terreno do Watford e ficou condenado à despromoção ao Championship. Doucoure, Will Hughes, Deeney e Femenia fizeram os golos dos "hornets", Ryan Babel reduziu.

O Fulham é a segunda equipa a carimbar a descida de de divisão, depois do Huddersfield. Os "cottagers" somam 17 pontos, menos 16 que o Burnley, a primeira equipa acima da linha de água.