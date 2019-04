Marcelo diz que é preciso ter "paciência" com o Brexit para britânicos "repensarem" posições

02 abr, 2019 - 21:09 • Susana Madureira Martins com Redação

"Temos tido paciência, temos paciência e continuamos a ter paciência", afirmou o Presidente da República no mesmo dia em que a primeira-ministra Theresa May admitiu pedir nova extensão do Brexit.