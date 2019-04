Sporting consegue extensão do prazo para pagamento da dívida aos bancos

O Sporting informou, esta terça-feira, que está a renegociar com o BCP e o Novo Banco o acordo de reestruturação financeira de 2014, incluindo a concessão de "waiver" (renúncia temporária), vencido a 31 de março.

Este prolongar do processo de renegociação dos 41 milhões de euros em dívida junto dos dois bancos, anunciado em comunicado enviado à CMVM, surge após a SAD do Sporting ter assegurado um encaixe de 65 milhões de euros, com a antecipação das receitas do contrato de cedência de direitos televisivos com a NOS, que se destina "a substituir passivos, financeiros e não-financeiros".

“Os créditos cedidos nesta operação servirão para colateralizar a emissão de obrigações titularizadas até ao reembolso integral das mesmas, tendo ficado assegurados mecanismos contratuais necessários, que poderão permitir à Sporting SAD recuperar a titularidade ou benefício económico dos créditos”, pode ler-se no comunicado da SAD do Sporting, que lembra que isso pode acontecer "a qualquer momento na sequência da solicitação da Sociedade".