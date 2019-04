Atlético de Madrid vence antes de visitar o Barcelona

O Atlético de Madrid preparou-se da melhor maneira para a visita ao Barcelona, do próximo sábado, com uma vitória na receção ao Girona, esta terça-feira, no jogo que abriu a jornada 30 da Liga espanhola.

Após uma primeira parte sem golos, o jogo parecia encaminhado para o empate. Até que surgiu Godín, aos 76 minutos, a rematar uma bola perdida para o fundo da baliza. O golo ainda foi ao videoárbitro, mas foi mesmo validado.

Ainda assim, o Atlético não descansou. Foi preciso aparecer Griezmann, que poucos minutos antes tinha desperdiçado um golo cantado, dar a tranquilidade à equipa "colchonera". Foi ao terceiro minuto de descontos que o internacional francês, isolado de forma magistral por Vitolo, "picou" a bola sobre o guarda-redes e acabou com uma seca pessoal de oito jogos sem marcar.

Com este resultado, o Atlético, que é segundo classificado, passa a somar 62 pontos e fica, à condição, a nove do líder, o Barcelona. Na próxima jornada, as duas equipas encontram-se em Camp Nou.