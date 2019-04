Abdelaziz Bouteflika, há 20 anos na presidência da Argélia, renuncia

Depois de várias semanas de protestos – no país e em diversas comunidades argelinas espalhadas pela Europa, nomeadamente em França –, exigindo a resignação do Presidente Abdelaziz Bouteflika, há 20 anos à frente dos destinos do país, a agência de notícias da Argélia, APS, adiantou que Bouteflika, de 82 anos, abandonou a presidência esta terça-feira – nos últimos dias apontava-se a resignação para final do mês.

Recorde-se que, mesmo contestado no poder, Abdelaziz Bouteflika promoveu, no passado domingo, uma importante remodelação no governo, mantendo, no entanto, como primeiro-ministro o antigo responsável do Interior, Noureddine Bedoui.

No cargo manteve-se também o vice-ministo da Defesa, e chefe do Estado-Maior do Exército, Ahmed Gaed Salah. E foi precisamente Gaed Salah quem, no sábado, renovou ao Tribunal Constitucional o pedido para declarar o Presidente como inapto (o estado de saúde de Abdelaziz Bouteflika é frágil) para se manter em funções.

Segundo a Constituição argelina, após a demissão do presidente, o país tem 90 dias para organizar eleições presidenciais.